Terremoto: flash mob Avs a P.Chigi, 'sisma-bonus subito, Musumeci venga a Campi Flegrei'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Un flash mob a due passi dal portone di Palazzo Chigi, mentre dentro si tiene un vertice di governo sulla situazione dei Campi Flegrei. A organizzarlo i parlamentari di Avs, che, armati di cartelli, chiedono a gran voce si introduca subito il sisma-bonus: "altro che corno", dicono mostrando dei cartelli in cui è ritratto lo scaramantico amuleto.

Al ministro Nello Musumeci, riunito con la premier Giorgia Meloni per fare il punto e assumere decisioni sui prossimi passi da compiere, rimproverano l'assenza sul territorio e non solo: "è indecente -tuona Francesco Emilio Borrelli- le sue mancanze e quelle di questo governo. Avevamo proposto una soluzione 18 mesi fa, incassando l'ok del sottosegretario e l'unanimità dell'Aula. E' stato svilito il ruolo del Parlamento: abbiamo sentito solo chiacchiere, i risultati stanno a meno di zero".

"C’è poco da scherzare con un cornetto, e lo dico da napoletano – incalza ancora Borrelli richiamando una frase di Musumeci – parole improvvide, che dimostrano l'euforia di chi, al governo, ha perso il senso delle istituzioni. Questo vertice avremmo preferito vederlo nel territorio dei Campi Flegrei, dove i sindaci invocano la presenza di un governo assente. Chiediamo rispetto per i cittadini: se un condannato all'ergastolo in America merita l'accoglienza della premier – rincara la dose l'esponente di Avs richiamando il caso Chico Forti-, perché non possano meritare la presenza del ministro i cittadini dei Campi Flegrei?".