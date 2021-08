Terremoto in India: scossa di magnitudo 6.0 a Car Nicobar Island

L'India è stata interessata da due scosse di terremoto di magnitudo 6.0 e 5.9: in entrambi i casi l'epicentro è stato localizzato in mare.

Paura in India, dove si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 6.0 e 5.9 con epicentro in mare nei pressi di Car Nicobar Island. Gli scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno stimato la profondità dell’ipocentro rispettivamente in 71 e 10 km.

Terremoto in India

La prima scossa è stata registrata alle 10:42 ora locale (5:42 ora italiana) ed è stata localizzata alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 8.909 e longitudine 94.24. L’epicentro, in mare, si è trovato a diversi km di distanza da Tillanchong Island e l’ipocentro è stato profondo 71 km.

La seconda scossa si è verificata un minuto dopo, alle 10:43 ora locale (5:43 ora italiana) ad una profondità molto inferiore pari a 10 km.

Queste le sue precise coordinate: latitudine 9.19 e longitudine 94. Anche in questo caso l’epicentro è stato localizzato in mare a pochi km di distanza dal precedente.

Terremoto in India: nessuna notizia di danni

Per il momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, anche se data l’elevata magnitudo è probabile che i cittadini residenti sulla costa abbiano distintamente avvertito il sisma, soprattutto il secondo che si è verificato ad una profondità minore.