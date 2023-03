Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata a Monteverde, in provincia di Avellino, in Campania.

Terremoto in provincia di Avellino: scossa di magnitudo 2.8

Questa mattina, giovedì 9 marzo, alle 9.14, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Monteverde, in provincia di Avellino, in Campania, ad una profondità di 11 km. Secondo la scala Richter si tratta di un terremoto “molto leggero”, descritto come generalmente non avvertito, ma che viene registrato dai sismografi. Essendo stata una scossa lieve, fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone.