Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio si è verificata una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.8, in provincia di Macerata, con epicentro a tra i comuni di Treia e Pollenza.

Terremoto in provincia di Macerata: scossa di magnitudo 3.8

Intorno all’1.07 della notte tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, nel centro delle Marche, in provincia di Macerata. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro tra i comuni di Treia e Pollenza.

Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Sono arrivate numerose segnalazioni sui social network di persone che hanno avvertito distintamente la scossa e che per alcuni minuti si sono riversate in strada, anche per il fatto che si è verificata durante la notte.