La terra trema in Sicilia: l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a 6 chilometri a sud ovest da Cerami, in provincia di Enna. Fortunatamente, il sisma non ha provocato danni a cose o a persone.

Terremoto in Sicilia: avvertita scossa di magnitudo 3.6

Nel primo pomeriggio di martedì 14 novembre, alle 15:04:52 ora italiana, l’INGV ha segnalato di aver localizzato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Enna, in Sicilia.

A seguito delle verifiche condotte dall’istituto, è emerso che l’epicentro del fenomeno sismico ha avuto coordinate corrispondenti a una latitudine di 37.7800 e a una longitudine di 14.4550. L’epicentro, inoltre, è situato a 6 chilometri a sud ovest di Cerami. L’ipocentro, invece, è stato pari a 32 chilometri.

Data la magnitudo, si esclude che il sisma non sia stato avvertito dalla popolazione in zona. Ciononostante, alla rilevazione dell’INGV, non hanno fatto seguito segnalazioni degli utenti su Twitter, come accade di consueto.

Il rischio sismico in Sicilia

La Sicilia è nota per essere zona sismica: nel corso della sua storia, ha dovuto fare i conti con numerosi terremoti, noti per essere stati tra i più catastrofici d’Italia. La considerevole pericolosità sismica del territorio è data da un processo geodinamico molto attivo che coinvolge il Mediterraneo Centrale. in questo contesto, infatti, si verificano spesso rilasci sismici importanti lungo i margini settentrionali e orientali della Regione siciliana che possono anche degenerare in maremoti.

Sull’Isola, inoltre, hanno luogo frequenti sciami sismici e terremoti vulcano-tettonici, soprattutto nella zona in cui sorge l’Etna.