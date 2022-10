Terremoto Iran: scossa di magnitudo 5.6 nell’Azerbaigian

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è avvenuta nella provincia dell'Azerbaigian, in Iran.

Circa 150 persone sono rimaste ferite dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.6 registrato nel nord-ovest dell’Iran. Lo hanno confermato le autorità locali. Il terremoto ha scosso in particolare modo la città di Joe, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale. Al momento non ci sono informazioni sulle vittime, come riportato dall’agenzia di stampa iraniana Mehr. Salem Joyei, capo della Crisis Management della contea di Joe, ha spiegato che molte persone sono rimaste ferite mentre cercavano di abbandonare le loro abitazioni.

Lo United States Geological Survey ha precisato che l’epicentro è stato localizzato a circa 8,5 km da Joey e ha affermato che l’ipocentro era a circa 15 km di profondità.