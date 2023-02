Terribile incidente notturno al casello di Milano, morte due donne

Un vero inferno di lamiere contorte dopo un terribile incidente notturno al casello di Milano nel quale sono morte due donne.

Da quanto si apprende lo schianto è avvenuto dopo un tamponamento a folle velocità nei pressi del varco autostradale ed a perdere la vita sono state una 54enne ed una 60enne per cui non c’è stato scampo alcuno. I media locali spiegano che una delle vettura si è letteralmente accartocciata su se stessa diventando un groviglio di lamiere.

Terribile incidente a Milano: morte due donne

Groviglio che non ha lasciato scampo alle due vittime del sinistro avvenuto nella nottata appena trascorsa iu Lombardia.

Tutto è accaduto alle 2.30 alla barriera di Milano Ghisolfa lingo la A4, in direzione Torino. Secondo quanto appreso l’auto su cui viaggiavano le due vittime sarebbe stata tamponata violentemente da un secondo veicolo alla cui guida c’era un un uomo. A causa di quel devastante effetto carambola entrambe le vetture sono poi finite contro la struttura del casello.

L’arrivo di soccorritori, 115 e polizia

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con due ambulanze e due auto mediche ma le due donne erano morte sul colpo.

L’altro conducente, un 39enne che ha riportato politraumi, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo: non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato i rilievi su dinamica e cause del terribile sinistro.