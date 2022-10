Gli spettatori che hanno visto Terrifier 2 al cinema, si sono sentiti male e hanno accusato dei malori. Non succedeva dai tempi dell'Esorcista.

Terrifier 2 è un film horror davvero sconvolgente. Gli spettatori che lo hanno visto hanno accusato diversi malori in sala. Una cosa del genere non accadeva dai tempi dell’Esorcista.

Terrifier 2, film horror sconvolgente: malori al cinema per gli spettatori

Negli ultimi giorni gli spettatori dei cinema americani si sono sentiti male nelle sale, durante la visione di un nuovo film horror davvero sconvolgente, Terrifier 2. Una cosa del genere non accadeva dai tempi de L’Esorcista. La colpa di questi malori è di Art il Clown, protagonsita del sequel dell’horror slasher del 2016, che sta terrorizzando l’America. Sui social sono apparse le testimonianze di molti ragazzi che hanno raccontato che alcuni amici si sono sentiti male durante la visione del film.

Basta guardare il trailer ufficiale per capirne il motivo. Il film parla di Art il Clown che, dopo essere stato resuscitato da un’entità sinistra, torna a Miles County per dare la caccia ad una ragazza e a suo fratello, durante la notte di Halloween. Da quel momento nella cittadina si verificheranno numerosi crimini e, scoperta la vera natura del pagliaccio, i due fratelli dovranno lottare per restare in vita.

Le testimonianze

“Il mio amico è svenuto. Quelli del cinema hanno subito chiamato un’ambulanza” ha scritto un utente. “Ho appena finito di vedere Terrifier 2. È stato un incredibile caos del genere splatter/gore. Il ragazzo dietro di me è svenuto ed è crollato Sulla mia poltrona. Un altro ragazzo se n’è andato perché non si sentiva bene, poi ho sentito un ragazzo vomitare in bagno. Personalmente ho amato questo film così violento.

Credo che diventerà un classico del genere horror. Per molti sarà l’inizio di un lungo viaggio con Art the Clown” ha scritto un altro utente. “La scorsa notte ho visto Terrifier 2. Qualcuno ha vomitato la sua cena nel bagno. Io però ho amato il film” ha scritto un altro. Sicuramente il film horror non ha lasciato gli spettatori indifferenti. Molti di loro si sono sentiti male, ma la maggior parte ha comunque apprezzato la pellicola.

Qui alcune sanguinolente scene del film.