Terrore in Francia, polizia apre il fuoco in zona trafficata in pieno giorno

Terrore in Francia dove alcuni agenti di polizia hanno aperto il fuoco in una zona trafficata in pieno giorno, terrorizzando la popolazione.

In Francia, alcuni agenti della polizia hanno improvvisamente iniziato a sparare colpi di arma da fuoco in strada. La terrificante vicenda si è verificata in pieno giorno, in prossimità di una zona altamente trafficata. L’evento ha sconvolto e traumatizzato i presenti ed è stato ripreso da alcuni dei passeggeri che si trovavano a bordo di un autobus al momento della sparatoria.

Il video è stato diffuso online diventando virale.

Nel pomeriggio di martedì 17 agosto, la polizia francese ha improvvisamente aperto il fuoco in prossimità di una strada molto trafficata. L’insolito evento avvenuto in pieno giorno ha sconvolto e terrorizzato tutti i cittadini che hanno assistito alla sparatoria.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, inoltre, è stato dichiarato che l’episodio si è consumato presso Rosny-sous-Bois, situata nella periferia orientale di Parigi.

Inoltre, l’intervento armato era stato indirizzato contro un’auto che stava tentando di scappare dagli agenti di polizia, cercando una via di fuga procedendo a retromarcia.

Terrore in Francia, polizia apre il fuoco in zona trafficata: il video sui social

La vicenda che si è consumata nella periferia est di Parigi nel pomeriggio di martedì 17 agosto è stata immortalata in un breve video ripreso da alcune persone che si trovavano a bordo di un autobus che stava transitando a Rosny-sous-Bois.

La clip, di appena dieci secondi, è stata postata sui social media e più volte condivisa dagli utenti che animano il web.

Visualizzando il video, quindi, è possibile osservare i passeggeri dell’autobus mentre si abbandonano i rispettivi posti a sedere e si abbassato a terra per tentare di mettersi al riparo dai colpi da arma da fuoco e dal caos improvvisamente scoppiato a pochi metri dal mezzo a bordo del quale stavano viaggiando.

Intanto, attraverso i finestrini del bus, è stato immortalato un agente della polizia che inizia a sparare a Rosny-sous-Bois, indirizzando i propri colpi verso le persone che si trovavano all’interno di una macchina che aveva attivato la retromarcia per fuggire dalle forze dell’ordine.

🇫🇷 FLASH – Un motard de la police nationale a ouvert le feu en pleine rue à #RosnySousBois. Les circonstances ne sont pas encore connues. (témoins) pic.twitter.com/np73GA2RzE

— Mediavenir (@Mediavenir) August 17, 2021

Terrore in Francia, polizia apre il fuoco in zona trafficata: la segnalazione

Quanto avvenuto nella periferia est di Parigi, in Francia, è stato segnalato anche da Alere France che, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha dichiarato: “Rosny-sous-Bois – Rue Jean Jaurès è bloccata al traffico veicolare e pedonale presso la passerella della RER”.

Per quanto riguarda l’operazione condotta dalla polizia, invece, non sono state diffuse informazioni e si resta in attesa di aggiornamenti futuri.