Parigi è stata teatro di un grave episodio di violenza nella metro: un uomo ha accoltellato tre donne in tre stazioni centrali della città, provocando momenti di panico tra i passeggeri. Dopo gli attacchi, l’aggressore si è dato alla fuga, ma è stato identificato e arrestato poche ore dopo dalle forze dell’ordine.

Terrore a Parigi, accoltella tre donne nelle stazioni della metro

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 dicembre, Parigi è stata scossa da una serie di accoltellamenti avvenuti all’interno della rete metropolitana. Come riportato da Agence France‑Presse, un uomo ha ferito tre donne in rapida successione in altrettante stazioni centrali – République, Arts et Métiers e Opéra – nell’arco di circa mezz’ora, tra le 16.15 e le 16.45. Gli episodi si sono verificati lungo una delle linee più frequentate, generando momenti di forte tensione tra i passeggeri presenti.

Le vittime sono state prontamente assistite dai vigili del fuoco e dal personale sanitario: secondo le prime ricostruzioni dell’agenzia, avrebbero riportato lesioni superficiali e non sarebbero in pericolo di vita. Restano invece ancora da chiarire le motivazioni che hanno spinto l’aggressore ad agire in modo così violento.

Terrore a Parigi, accoltella tre donne nelle stazioni della metro: chi è l’aggressore

Dopo gli attacchi, l’uomo si è dato alla fuga spostandosi in metropolitana, ma la sua libertà è durata solo poche ore. Le forze dell’ordine, grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza e alla geolocalizzazione del telefono cellulare, sono riuscite a identificarlo e a rintracciarlo nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale, dove è stato arrestato. Il sospettato, nato nel 2000 e già conosciuto dalla polizia per precedenti reati, è ora accusato di tentato omicidio e aggressione aggravata con arma da taglio.

Gli investigatori escludono al momento la pista terroristica e propendono per l’ipotesi di un gesto isolato legato a fragilità psichiche, mentre la procura di Parigi prosegue le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità ulteriori.