Femminicidio a Cava de’ Tirreni: donna uccisa dal compagno in casa, ferita la madre di lei che ha tentato di difenderla. L’uomo si è poi suicidato.

Un nuovo caso di femminicidio ha scosso la provincia di Salerno, riportando l’attenzione sulla violenza che può esplodere all’interno delle mura domestiche. A Cava de’ Tirreni una donna è stata uccisa dal compagno, che dopo l’aggressione si è tolto la vita, lasciando la comunità locale attonita di fronte all’ennesima tragedia annunciata.

Femminicidio a Cava de’ Tirreni: sgomento e reazioni della comunità

La notizia ha generato un’ondata di dolore e incredulità in tutta la città. Il sindaco Vincenzo Servalli ha confermato l’accaduto con un messaggio sui social: “Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”, annunciando anche la sospensione delle iniziative natalizie.

Numerose le prese di posizione dal mondo politico e associativo. Come riportato da Salerno Today, la senatrice Anna Bilotti ha dichiarato: “Sgomento, dolore, ancora una volta. È una strage senza fine. Ogni femminicidio rappresenta un fallimento collettivo”. Parole di cordoglio sono arrivate anche dall’associazione Ottantaquattrocento, che ha sottolineato come “ogni femminicidio non è un fatto isolato: è una ferita collettiva”, richiamando l’urgenza di politiche di prevenzione e tutela concrete.

Cava de’ Tirreni si ritrova così a fare i conti con una ferita profonda che ha colpito l’intera comunità, lasciando dietro di sé silenzio, rabbia e una richiesta sempre più forte di interventi efficaci contro la violenza di genere.

Femminicidio a Cava de’ Tirreni: accoltella la compagna e poi si lancia nel vuoto, morti entrambi

Una violenta tragedia ha sconvolto Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Un uomo di 40 anni, Diego Di Domenico, ha aggredito mortalmente la compagna, colpendola più volte con un coltello all’interno dell’abitazione in cui convivevano. Dopo l’attacco, l’aggressore si è diretto verso il tetto del palazzo e si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto, morendo sul colpo.

La vittima, Anna Tagliaferri, imprenditrice molto conosciuta in città e titolare di una storica pasticceria, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Durante l’aggressione è rimasta ferita anche la madre della donna, 75 anni, che avrebbe tentato di difendere la figlia: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero critiche.

I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti avvenuti in via Ragone.