Femminicidio in provincia di Ancona: donna trovata morta a Pianello Vallesina, il marito è attualmente irreperibile. Le autorità hanno avviato le indagini.

Un nuovo caso di femminicidio scuote la provincia di Ancona: una donna di 50 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Pianello Vallesina, con evidenti segni di violenza. Le indagini dei carabinieri si concentrano sull’ex marito, al momento irreperibile.

Femminicidio ad Ancona: 50enne picchiata a morte in casa

Una donna di 50 anni, di origini macedoni, è stata rinvenuta senza vita questa mattina, intorno alle 10:30, nella propria abitazione a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Ancona Today, sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di violenza, compatibili con percosse. La donna sarebbe stata irriconoscibile a causa delle lesioni riportate al volto. Sul caso indagano i carabinieri del territorio, intervenuti sul posto per avviare le prime verifiche.

Femminicidio ad Ancona: 50enne picchiata a morte in casa, si cerca l’ex marito

Le indagini si concentrano sull’ex marito della vittima, anch’egli di origine macedone e di 50 anni, che risulta al momento irreperibile. L’uomo, che lavora come operaio in un’azienda locale, non si sarebbe presentato al lavoro questa mattina, alimentando i sospetti degli investigatori.

La coppia, separata in passato, avrebbe da poco ripreso a convivere. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, il marito della donna sarebbe stato arrestato lo scorso aprile per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti stanno cercando di rintracciare l’uomo per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.