Test anti-Covid sulla proboscide agli elefanti in India

Roma, 9 giu. (askanews) – Degli elefanti sono stati sottoposti a dei test Covid-19 in una riserva animale nel sud dell’India. Alcune guardie forestali hanno prelevato dei campioni nasali e anali su 28 esemplari di elefante indiano nella Riserva di tigri dei Mudumalai, nello Stato di Tamil Nadu, come misura precauzionale dopo che 9 leoni sono testati positivi al virus allo Zoo Vandalur di Chennai, nel Sud del Paese.

Un leonessa asiatica di 9 anni sarebbe infatti morta a inizio giugno a causa del contagio, in quello che potrebbe essere, se confermato, il primo caso di decesso per Covid di un animale in India; altri due felini sono in condizioni critiche.

“Non è stato difficile prelevare i campioni, perché sono tutti elefanti addestrati”, ha spiegato un ranger. I risultati sono attesi fra una settimana.

Altre 21 tigri in uno zoo nello Stato orientale di Jharkhand sono state sottoposte al test la settimana scorsa, dopo che una tigre di 10 anni è morta.

Il felino è testato positivo al test antigenico, ora si attende l’esito del molecolare.