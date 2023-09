Qualche giorno fa è apparsa in rete un petizione rivolta al ministro dell’Università e Ricerca, che ha ottenuto migliaia di firme

Recentemente, una petizione online indirizzata al ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha rapidamente raccolto migliaia di firme. Queste firme si uniscono ai numerosi ricorsi annuali presentati dai candidati che non superano il test di ingresso.

Test di medicina: Tolc introdotto la primavera scorsa

Il test TOLC, introdotto la scorsa primavera, permette ai candidati di sostenere l’esame più volte online. Le domande sono selezionate casualmente da un database Cisia, suscitando controversie legali, così riporta fanpage.it, la petizione ha spinto il presidente della Crui, Salvatore Cuzzocrea, a intervenire per affrontare il dibattito sull’accesso a Medicina. Ha sottolineato il rischio di ridurre la qualità e il riconoscimento europeo delle lauree mediche.

Il presidente della Crui, Salvatore Cuzzocrea, ha sottolineato che le università stanno già aumentando i posti in Medicina in base alle necessità sanitarie, con un aumento previsto di 30.000 posti in sette anni. La petizione è stata criticata anche dall’Ordine dei Medici.

La riforma e le preoccupazioni in merito

Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ha mosso delle critiche all’iniziativa della petizione, esprimendo preoccupazioni sia sul metodo che sul merito. Ha affermato che una riforma così cruciale per la formazione dei medici non può essere decisa tramite una petizione online. Eliminare il numero programmato senza correttivi metterebbe a rischio la qualità della formazione medica, che è attualmente un punto di forza riconosciuto globalmente.