Texas si prepara all'impatto di Beryl: evacuazioni in corso

Texas si prepara all'impatto di Beryl: evacuazioni in corso

Il Texas si sta preparando all'imminente impatto dell'uragano Beryl, che sembra aver riacquistato forza. Sono in corso le evacuazioni.

Il Texas si sta preparando all’impatto dell’uragano Beryl, che sembra aver riacquistato forza. Sono in corso diverse evacuazioni.

Texas, Beryl sta riacquistando forza: evacuazioni in corso per prepararsi all’impatto

Le autorità del Texas hanno invitato i residenti delle aree costiere a prepararsi all’imminente impatto dell’uragano Beryl. Emesso un avviso per uragano per un tratto della costa texana che va da Baffin Bay fino a Sargent. Secondo le previsioni, il centro della tempesta potrebbe avvicinarsi allo Stato nelle prossime ore, per toccare terra nella giornata di lunedì.

“Ci aspettiamo che la tempesta tocchi terra da qualche parte lungo la costa del Texas lunedì, se le previsioni attuali sono corrette” ha dichiarato Jack Beven, specialista senior presso il National Hurricane Center di Miami, che ha sottolineato che si tratterà di un uragano di prima categoria. Beryl è stato uragano di quinta categoria mentre attraversava le isola caraibiche, dove ha causato 11 morti. Poi ha colpito il Messico come uragano di seconda categoria, abbattendo alberi, ma senza causare feriti o morti. Le autorità hanno avvisato di prepararsi a possibili inondazioni, forti piogge e venti intensi. Emessa anche una richiesta di evacuazione volontaria per le aree costiere della contea.

Texas, preparazione per Beryl: la messa in sicurezza

Le autorità hanno chiesto ai residenti di mettere in sicurezza le proprie case, chiudendo le finestre con assi di legno e utilizzando sacchi di sabbia per proteggersi da possibili inondazioni, e ai visitatori di interrompere i loro viaggi e tornare presto a casa. Nella contea di Refugio è stato emesso un ordine di evacuazione obbligatoria per 6.700 residenti.