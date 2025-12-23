Un aereo precipita improvvisamente nei cieli del Texas, trasformando un volo di routine in una tragedia. L’incidente, avvenuto vicino alla costa di Galveston, ha coinvolto un velivolo impegnato in una missione umanitaria, suscitando immediata allerta tra soccorritori e autorità locali.

Tragedia durante un volo umanitario in Texas

Come riportato dall’Associated Press, il volo faceva parte di un programma umanitario coordinato con una fondazione messicana che assiste bambini con ustioni gravi, garantendo il trasferimento verso strutture ospedaliere altamente specializzate negli Stati Uniti.

Tra i passeggeri c’era anche un giovane paziente, testimonianza dell’importanza vitale della missione.

Le autorità messicane e statunitensi hanno avviato accertamenti per determinare le cause dell’incidente, valutando fattori come le condizioni meteorologiche e eventuali problemi tecnici dell’aeromobile. Registratori di volo, dati radar e manutenzione dell’aereo saranno esaminati attentamente.

La tragedia ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma anche l’intera comunità umanitaria collegata alla missione, suscitando cordoglio e attenzione internazionale.

Texas, precipita aereo sanitario: tra le vittime anche un bambino

Il volo destinato a salvare vite umane si è trasformato in tragedia al largo della costa texana, quando un piccolo aereo della Marina messicana è precipitato nelle acque della baia di Galveston. L’aereo stava completando l’avvicinamento all’aeroporto locale durante una missione di trasporto medico specializzato quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso quota e si è schiantato in mare.

A bordo si trovavano otto persone, tra cui membri dell’equipaggio militare e civili impegnati nel trasferimento di pazienti pediatrici con gravi ustioni. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, coinvolgendo polizia, vigili del fuoco, guardia costiera e squadre specializzate. Due persone sarebbero state salvate, cinque sarebbero morte e una risulterebbe ancora dispersa, mentre le ricerche continuano nelle acque della baia.