Thailandia, sparatoria in un asilo nido: 31 morti tra cui molti bambini

Almeno 31 morti, tra cui molti bambini. Questo è il bilancio di una sparatoria avvenuta in un asilo nella provincia di Nong Bua Lamphu gio, in Thailandia. Chanpen Dechpok, un residente, ha dichiarato al Guardian che i piccoli uccisi erano tutti in età scolare, ma per il momento il numero delle vittime rimane provvisorio. Jakkapat Vijitraithaya, colonnello della polizia, ha dichiarato che ci sono state “23 vittime minorenni“. Inizialmente era stata diffusa la notizia che l’uomo, Panya Kamrab, ex agente di polizia, era fuggito un pickup bianco ed era ricercato dalle forze armate.

Successivamente la Reuters ha comunicato che l’aggressore avrebbe sparato anche alla moglie e al figlio, per poi suicidarsi. Il 34enne era stato licenziato lo scorso anno.