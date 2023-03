Su TikTok sta circolando una nuova e pericolosa bufala che consiglia di bere succo di patata cruda per trattare le infezioni alla gola. Un trend decisamente disinformato e anche pericoloso, perché riguarda la salute delle persone.

TikTok, nuova pericolosa bufala: infezioni alla gola curate con succo di patata cruda

Bere succo di patata cruda per curare le infezioni alla gola. Si tratta di una nuova e pericolosa bufala che sta circolando su TikTok. Sul social network cinese circolano spesso tendenze pseudo rivelatrici che possono diventare pericolose. Recentemente è stato consigliato di conservare l’avocado in acqua, di cucinare le bistecche nel tostapane e di assaggiare caramelle imbevute di azoto liquido. L’ultimo trend virale e disinformativo riguarda il consumo di succo di patata cruda per trattare le infezioni alla gola. I video si sono diffusi così tanto e così in fretta da costringere alcuni dottori, in modo particolare britannici, a smentire questa teoria, mettendo in guardia chi utilizza questo metodo fai da te per curare le infezioni alla gola.

Il succo di patata cruda non cura le infezioni alla gola

Alcuni medici hanno deciso di smentire questa teoria, mettendo in guardia riguardo le pericolose affermazioni di alcuni influencer su TikTok, che consigliano di bere succo di patate crude per curare i problemi alla gola, in modo particolare contro lo streptococco. Sono nati una serie di video, diventati virali, che sono totalmente privi di qualsiasi fondamento medico e scientifico, ma che hanno ottenuto così tante visualizzazioni da rendere necessario l’intervento di alcuni medici per smentire questa teoria. Credere di poter trattare un problema alla gola con il succo di patate, evitando di assumere antibiotici, consente ai batteri di diffondersi in altre parti del corpo e può causare complicazioni serie, come la febbre reumatica acuta e la scarlattina.