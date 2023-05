TikTok, racconta il rischio per la sua vita e accusa lo "svapo" per smettere ...

TikTok, racconta il rischio per la sua vita e accusa lo "svapo" per smettere ...

Una donna degli Usa ha scelto TikTok per raccontare il rischio per la sua vita: lei e accusa lo svapo per smettere di fumare di quello che le è successo. Lucy Turchin e il suo rapporto con la sigaretta elettronica che ha suo dire l’ha fatta ammalare sono stati al centro di un lungo video. Lei voleva smettere di fumare ed aveva deciso di comprare una sigaretta elettronica con il vaporizzatore.

Su TikTok accusa lo svapo per smettere di fumare

Ecco, la 35enne Lucy dice che dopo averla utilizzata per 5 mesi ha contratto una grave malattia polmonare che può avere anche esito estremo. Premettendo che sui media non sono riportati atti di nesso eziologico sul caso la donna dello Stato di Whashington ha detto: “Non comprate le sigarette elettroniche”. Lei ha dovuto abbandonare gli studi ed annullare il suo matrimonio perché ogni settimana deve recarsi in ospedale per sottoporsi a cure intensive.

La paura di Lucy e la macchie sui polmoni

Dopo molte spese e tantissima paura Lucy ha chiosato: “Non esco quasi mai di casa, perché potrei respirare il fumo di altri e potrebbe essere fatale in questo momento””. E poi: “È davvero terrificante quello che sto vivendo. Sono molto traumatizzata e ho paura di morire, farei qualsiasi cosa per tornare indietro e non comprare quella sigaretta”. Con una tac, i medici hanno rilevato un “ispessimento bronchiale. L’ossigeno circola sempre peggio nei suoi polmoni e il tessuto polmonare è pieno di macchie bianche”.