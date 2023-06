L'esperienza di un tiktoker napoletano a cena da Salt Bae: il ristorante appartiene al noto chef turco, che è solito salare la carne alla griglia in maniera a dir poco bizzarra.

Raffaele Tranchese è un titktoker napoletano specializzato nelle incursioni di piatti costosissimi, ma anche nel classico street-food accessibile a tutti. Raffaele ha vissuto un’esperienza unica: una cena nell’esclusivo ristorante Nusr-Et Steakhouse di Salt Bae a Londra. Tranchese si è chiesto, tramite una dichiarazione riportata da FanPage: “Ma secondo voi a quel prezzo vale la pena?”. Ora però bisogna spendere due parole su Salt Bae, in quanto non tutti potrebbero conoscerlo. All’anagrafe Nusret Gökçe, si tratta di un macellaio diventato ricco e famoso dopo aver aperto una catena di locali di lusso; Salt Bae è noto per il suo modo bizzarro di salare la carne grigliata.

Tiktoker a cena da Salt Bae: “Stesera mi faccio male”

Tranchese ha preannunciato: “Stasera mi faccio male”. Il tiktoker era sicuro che sarebbe uscito dal locale pagando una fortuna. Alla fine, più o meno, è andata davvero così. Il titolare del ristorante non c’era e Raffaele ha ordinato come piatti due tipi di carne, purè di patate e una pannocchia come accompagnamento. Ma alla fine quanto ha pagato?

Il conto che non ti aspetti

Lo scontrino che il tiktoker ha infine ricevuto è stato di 450 sterline (522 euro), ma i conti non tornavano. Il foodtoker napoletano si è infatti reso conto che due piatti, pur essendo stati inseriti, non erano stato serviti. Alla fine ha chiesto lo scontrino corretto, pagando 391 sterline (455 euro). Il conto è stato pubblicato sui social. Da precisare come i commensali fossero due.