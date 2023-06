È iniziato lo sgombero dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato abusivamente in via Marigliano a Firenze, da cui è scomparsa la piccola Kata (5 anni). La bambina di origine peruviana viveva nel palazzo assieme alla sua famiglia. All’interno dell’Astor in realtà vi abitano diverse famiglie, perlopiù di origine peruviana e romena. Sul posto l’intervento massiccio di forze dell’ordine tra carabinieri, agenti di polizia, GDF e municipale. Sono stati bloccati al traffico il tratto di strada dove si affaccia l’ex hotel e la strada laterale, via Boccherini. L’occupazione del palazzo risale allo scorso settembre. La polizia ha accompagnato fuori i primi occupanti, ovvero, un uomo, diverse donne e un bimbo di origine sudamericana.

Firenze, sgomberato hotel Astor: come procedono i lavori?

Come informa TgCom24, le operazioni sembrano svolgersi senza particolari problemi, almeno all’esterno. A coordinare lo sgombero è la questura presente assieme al dirigente e al personale della Digos. Sul posto anche i vigili del fuoco, giunti con l’apposita attrezzatura per aprire le porte eventualmente chiuse. Da quello che è stato reso noto, sarà il Comune di Firenze a occuparsi della risistemazione delle famiglie sgomberate.

Prelevato un occupante dell’Astor

Lo scorso 16 giugno un occupante dell’ex hotel è stato prelevato dai carabinieri. L’uomo, al momento, non risulta indagato, ma è stato ascoltato come “persona informata sui fatti”.