La rivista statunitense Time ha annunciato la Persona dell’Anno 2025, un riconoscimento che ogni anno premia chi ha avuto l’impatto più significativo sulla società e sulla cultura globale. Ecco chi ha conquistato questo ambito titolo.

Due cover simbolo del potere e dell’impatto dell’IA

Il Time ha realizzato due cover evocative per celebrare l’Intelligenza Artificiale.

La prima riprende la celebre fotografia del 1932 Lunch atop a Skyscraper, mostrando i principali CEO della tecnologia appollaiati su una trave d’acciaio, mentre la seconda li colloca all’interno di una struttura a forma delle lettere “A” e “I”, simboleggiando la centralità dell’IA nella società contemporanea.

A lavorare a questo progetto sono stati l’illustratore e animatore grafico londinese Peter Crowther e il pittore digitale Jason Seiler. Il direttore creativo Pine evidenzia come le immagini riflettano il dualismo tra uomo e macchina e l’evoluzione continua del settore tecnologico. Attraverso queste scelte visive, il Time sottolinea il ruolo determinante degli architetti dell’IA nella trasformazione globale e invita il pubblico a considerare come questa tecnologia plasmerà il futuro, influenzando non solo le aziende e i governi, ma anche la vita di ciascuno di noi.

Il Time svela la Persona dell’Anno 2025: ecco di chi si tratta

Per il 2025, la rivista statunitense Time ha eletto come Persona dell’Anno non un singolo individuo, ma l’Intelligenza Artificiale e coloro che l’hanno progettata e sviluppata, definendoli gli “Architetti dell’AI”.

La cover story, ambita riconoscimento della testata dal 1927, esplora il duplice impatto dell’IA sulla vita quotidiana: dalle incredibili opportunità nella ricerca scientifica e nella produttività, fino ai rischi legati a disinformazione, attacchi informatici e consumo energetico. La scelta sottolinea come questa tecnologia stia ridefinendo economia, lavoro e interazioni sociali, posizionandosi al centro del dibattito globale su etica e innovazione. I leader tecnologici più influenti – tra cui Mark Zuckerberg, Elon Musk, Lisa Su, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li – rappresentano la forza collettiva dietro questa rivoluzione, protagonisti delle due iconiche copertine del magazine.