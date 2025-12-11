Home > Esteri > Il Time annuncia la Persona dell’Anno 2025: ecco chi ha ottenuto l’ambito...

Il Time annuncia la Persona dell’Anno 2025: ecco chi ha ottenuto l’ambito riconoscimento

persona dell'anno time 2025

Il Time ha annunciato la Persona dell’Anno 2025: quest’anno il riconoscimento va oltre un singolo individuo. Ecco chi ha conquistato l'ambita copertina.



La rivista statunitense Time ha annunciato la Persona dell’Anno 2025, un riconoscimento che ogni anno premia chi ha avuto l’impatto più significativo sulla società e sulla cultura globale. Ecco chi ha conquistato questo ambito titolo.

Due cover simbolo del potere e dell’impatto dell’IA

Il Time ha realizzato due cover evocative per celebrare l’Intelligenza Artificiale.

La prima riprende la celebre fotografia del 1932 Lunch atop a Skyscraper, mostrando i principali CEO della tecnologia appollaiati su una trave d’acciaio, mentre la seconda li colloca all’interno di una struttura a forma delle lettere “A” e “I”, simboleggiando la centralità dell’IA nella società contemporanea.

A lavorare a questo progetto sono stati l’illustratore e animatore grafico londinese Peter Crowther e il pittore digitale Jason Seiler. Il direttore creativo Pine evidenzia come le immagini riflettano il dualismo tra uomo e macchina e l’evoluzione continua del settore tecnologico. Attraverso queste scelte visive, il Time sottolinea il ruolo determinante degli architetti dell’IA nella trasformazione globale e invita il pubblico a considerare come questa tecnologia plasmerà il futuro, influenzando non solo le aziende e i governi, ma anche la vita di ciascuno di noi.

Il Time svela la Persona dell’Anno 2025: ecco di chi si tratta

Per il 2025, la rivista statunitense Time ha eletto come Persona dell’Anno non un singolo individuo, ma l’Intelligenza Artificiale e coloro che l’hanno progettata e sviluppata, definendoli gli “Architetti dell’AI”.

La cover story, ambita riconoscimento della testata dal 1927, esplora il duplice impatto dell’IA sulla vita quotidiana: dalle incredibili opportunità nella ricerca scientifica e nella produttività, fino ai rischi legati a disinformazione, attacchi informatici e consumo energetico. La scelta sottolinea come questa tecnologia stia ridefinendo economia, lavoro e interazioni sociali, posizionandosi al centro del dibattito globale su etica e innovazione. I leader tecnologici più influenti – tra cui Mark Zuckerberg, Elon Musk, Lisa Su, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li – rappresentano la forza collettiva dietro questa rivoluzione, protagonisti delle due iconiche copertine del magazine.