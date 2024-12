Kate Middleton non è stata scelta dal Time come persona dell'anno 2024: il n...

La Principessa Kate Middleton, una delle reali più popolari al mondo e protagonista di un anno particolarmente difficile, è diventata oggetto di un acceso dibattito dopo che il rinomato magazine Time non l’ha scelta come persona dell’anno 2024.

Kate Middleton e la persona dell’anno 2024 scelta dal Time

Molti sostenitori della famiglia reale britannica si aspettavano che, grazie al suo impegno in cause filantropiche, al ruolo nella modernizzazione della monarchia e al sostegno nella lotta contro il cancro, la Principessa Kate Middleton venisse premiata con il titolo di persona dell’anno 2024 dal Time. Tuttavia, non è stato così.

“Time ha scelto la persona dell’anno per 97 anni: l’individuo che nel bene e nel male ha fatto di più per plasmare il mondo negli ultimi 12 mesi. Per molti anni la scelta è stata difficile. Non stavolta“, ha scritto il direttore del magazine Sam Jacobs.

Il titolo di persona dell’anno 2024 è stato assegnato a una figura molto diversa da Kate, suscitando reazioni piuttosto polemiche.

La persona dell’anno 2024 scelta dal Time: il nome del vincitore

Invece della Principessa di Galles, il titolo persona dell’anno è stato conferito a una figura del tutto diversa. A vincere è stato l’ex e attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, già Person of the Year nel 2016, in occasione della sua prima elezione alla Casa Bianca.