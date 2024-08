Il principe William e la principessa Kate Middleton da tempo desiderano una vita il più normale possibile per il bene dei loro tre figli. A tal proposito, secondo il Daily Mail, la coppia reale avrebbe rinunciato alla servitù durante le ore pomeridiane.

La decisione della coppia reale

Il desiderio di normalità della coppia reale formata da William e Kate è sempre più forte. Il principe e la principessa avrebbero rinunciato alla servitù pomeridiana perché i figli devono contribuire alle attività quotidiane della casa. Dovranno, dunque, apparecchiare, sparecchiare e sistemare le loro stanze.

Non si tratta di una rinuncia totale della servitù, infatti durante le ore mattutine una squadra di servizi gestisce normalmente le esigenze della famiglia.

Esclusa dalla quotidianità anche la tata dei bambini

Recentemente, in linea con quanto starebbe accadendo in queste ore, Maria Teresa Turrion Borrallo, storica tata della famiglia, è stata esclusa dalla quotidianità e non è stata trasferita nella nuova residenza di Windsor.

Dopo la morte della regina Elisabetta, infatti, la famiglia del principe William ha scelto di adottare uno stile di vita più modesto. L’obiettivo resta quello di dare una parvenza di normalità nella famiglia reale.

La scelta di William e Kate nonostante le difficoltà di salute

Nonostante le difficoltà legate alla cura contro il cancro di Kate, la principessa ha scelto di mantenere una routine domestica il più normale possibile, contando solo sull’aiuto della madre Carol.