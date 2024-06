Il principe William e Kate Middleton sono tornati a far parlare di loro. Questa volta non c’entrano nulla i problemi di salute o le presunte amanti di lui, ma di mezzo c’è uno strano annuncio apparso su Linkedin.

William e Kate: l’annuncio pubblicato su Linkedin sorprende i fan

La Royal Family cerca personale su Linkedin: non è uno scherzo, ma la realtà. A rendere pubblica la notizia è stato il magazine Hello!. L’annuncio di William e Kate Middleton è apparso sulla pagina The Household of TRH The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall ed è chiaro.

William e Kate: che figura cercano?

William e Kate Middleton hanno bisogno di allargare la squadra e cercano una figura professionale che abbia determinate competenze. Nello specifico, vogliono una persona che “sappia gestire il processo di corrispondenza della Famiglia Reale“. Non solo, deve anche:

“Fornire suggerimenti per miglioramenti e fornire risposte tempestive, ben scritte e su misura alle lettere ricevute in relazione alle aree tematiche TRH. Le competenze richieste per la posizione includono eccellenti capacità di comunicazione, la capacità di comprendere e interpretare informazioni complesse relative al portafoglio, prendere decisioni su risposte da dare e agire in modo appropriato davanti alle richieste”.

Quante candidature riceveranno William e Kate?

William e Kate hanno bisogno di una persona sveglia e dinamica, che sia in grado di “collaborare con individui e stakeholder interni ed esterni, compresi quelli molto anziani“. Completano il profilo entusiasmo, motivazione e “forti capacità amministrative e organizzative”. Quante candidature riceveranno? Di certo, molte saranno fake.