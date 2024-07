La vita privata di William e Kate è finita all’interno della biografia Catherine. La Principessa del Galles dell’esperto reale Robert Jobson. E’ stato lui a svelare dettagli inediti sulla crisi di coppia che hanno vissuto l’erede al trono d’Inghilterra e la consorte.

William e Kate: nuove indiscrezioni sulla crisi di coppia

Il prossimo 1 agosto, in tutte le librerie del mondo uscirà la biografia Catherine. La Principessa del Galles dell’esperto reale Robert Jobson. L’autore ha deciso di raccontare aspetti inediti della vita della moglie di William, compresa la difficile crisi che ha vissuto quando il marito l’ha “scaricata al telefono“.

William ha scaricato Kate al telefono

La crisi a cui fa riferimento l’esperto reale è quella del 2007, quando William e Kate erano semplici fidanzati. Si tratta del primo e unico momento difficile che hanno vissuto ed è durato tre mesi. Il Daily Mail, che ha pubblicato alcuni estratti della biografia, racconta che i primi problemi sono sorti nel 2006, ma la coppia è scoppiata nella Pasqua del 2007. E’ in questa occasione che “in una conversazione telefonica di trenta minuti carica di emozioni la coppia ammise di non essere sulla stessa lunghezza d’onda…“. Per Kate è stato “un colpo devastante” e si è sentita “doppiamente delusa per essere stata scaricata al telefono”.

William: ecco come ha riconquistato Kate

La crisi li ha portati a vivere distanti per tre mesi. William ha anche chiesto consiglio al padre Carlo, che gli ha detto: “Se non sei sicuro, lasciala prima che le cose vadano troppo avanti“. Il principe, confuso come non mai, si sarebbe presentato al nightclub Mahiki di Mayfair e, leggermente brillo, avrebbe urlato: “Sono libero!“. La separazione è durata poco, visto che il 9 giugno 2007, William ha invitato Kate alla festa in maschera Freakin Naughty. Lei si è presentata vestita da infermiera e lui non ha capito più nulla. Dopo quel periodo di turbolenza, non si sono più lasciati.