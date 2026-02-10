Tiziano Ferro e Laura Pausini: l'amicizia che sfida le gerarchie al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo rappresenta un palcoscenico di grande prestigio che ha segnato la carriera di numerosi artisti, tra cui Tiziano Ferro e Laura Pausini. In una recente intervista rilasciata a FanPage, Ferro ha condiviso aneddoti interessanti riguardanti il loro legame, rivelando una teoria elaborata da Pausini sulla sua carriera musicale.

Il legame tra Tiziano Ferro e Laura Pausini

Tiziano Ferro ha ironizzato sul fatto che Laura, con la sua teoria della gerarchia musicale, lo abbia sempre dissuaso dall’idea di partecipare come concorrente al Festival. Ogni volta che Ferro esprime il desiderio di competere, Pausini lo frena, affermando di preferire vederlo esibirsi in un altro ruolo. \”Mi tira gli schiaffi sulle mani\” ha commentato, divertito da questa dinamica.

La visione di Ferro sulla competizione

Rispondendo alla domanda sul motivo della sua assenza come concorrente, Tiziano Ferro ha spiegato che, a suo avviso, l’arte di esibirsi a Sanremo richiede la canzone giusta e il giusto stato d’animo. Ha dichiarato: “Il palco di Sanremo è sacro per me”. Questa affermazione evidenzia il suo rispetto per la storia e la tradizione del Festival, un evento che ha profondamente segnato la sua infanzia.

Sanremo 2026: il ritorno di Tiziano Ferro

Ferro tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare i 25 anni del brano Xdono, uno dei suoi pezzi più iconici. Carlo conti, direttore artistico del Festival, lo ha invitato a esibirsi durante la prima serata, programmata per il 24 febbraio. Questa occasione rappresenta non solo un tributo a una canzone, ma anche un momento di celebrazione della sua carriera.

I brani in programma

Oltre a Xdono, Tiziano Ferro ha dichiarato di voler presentare anche altre canzoni più ritmate, come Sono un grande, per dare un tocco di energia alla sua esibizione. Ferro ha sottolineato la sua intenzione di far ballare il pubblico, affermando: “Non voglio eseguire solo ballate”. Il suo repertorio è ricco di hit veloci e coinvolgenti, spesso trascurate a favore delle emozionanti ballate.

Le novità del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di quest’anno promette sorprese anche dal punto di vista del cast. Accanto a Tiziano Ferro, Carlo Conti ha annunciato la presenza di due co-conduttrici d’eccezione: la modella Irina Shayk e l’attrice Pilar Fogliati. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore rappresentanza femminile sul palco del Festival, in risposta alle critiche ricevute per la predominanza maschile nel cast iniziale.

Un festival in evoluzione

La scelta di includere figure come Shayk e Fogliati non solo arricchisce il programma, ma dimostra anche una volontà di rinnovamento e apertura verso nuove idee. Con artisti di fama internazionale e una varietà di co-conduttori, il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica.

L’appuntamento con Tiziano Ferro e il resto del cast è fissato per il 24 febbraio. Questa data segna non solo il suo ritorno sul palco, ma rappresenta anche un momento di riflessione e celebrazione per una carriera che continua a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.