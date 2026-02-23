Tiziano Ferro sul palco di Sanremo 2026: 25 anni di carriera da “Xdono” a oggi

Il cantautore sarà tra i protagonisti della serata inaugurale della 76ª edizione della kermesse, con un set speciale che ripercorrerà alcune delle canzoni più iconiche del suo repertorio, tra ballad e brani uptempo entrati nell’immaginario collettivo.

Non mancherà anche il nuovo singolo Sono un grande, title track dell’ultimo album (già certificato disco d’oro), che Ferro interpreterà per la prima volta dal vivo proprio sul palco dell’Ariston.

«Sono molto felice di tornare a Sanremo – ha dichiarato l’artista – perché non poteva che essere questo il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera». Un ritorno che ha anche un valore simbolico: proprio grazie a Carlo Conti, Ferro fece una delle sue prime apparizioni televisive con “Xdono”.

Tour negli stadi: già 400mila biglietti venduti

Dopo l’appuntamento sanremese, l’artista tornerà live a partire da maggio con il tour Stadi 26, prodotto da Live Nation. Sono 12 le date previste nei principali stadi italiani, con oltre 400mila biglietti già venduti.

30 maggio 2026 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

Una carriera internazionale

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Dopo il successo di Xdono, il primo album Rosso relativo ha superato i 2,5 milioni di copie, diventando uno dei dischi italiani più venduti di sempre.

Con 9 album in studio e una raccolta “best of”, Ferro è oggi uno degli artisti italiani più influenti e apprezzati anche a livello internazionale. Nel corso della sua carriera ha cantato in più lingue e collaborato con numerosi protagonisti della scena musicale globale, ottenendo premi e riconoscimenti di rilievo, oltre a far parte della giuria dei Grammy Awards.