La scelta di defolloware i coinquilini

Tommaso Franchi, uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha fatto parlare di sé non solo per la sua partecipazione al reality, ma anche per le sue scelte sui social media. Dopo aver abbandonato la Casa, Franchi ha smesso di seguire diversi ex coinquilini, tra cui Lorenzo Spolverato, Luca Giglio, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Questa decisione ha sollevato interrogativi tra i fan e gli appassionati del programma, che si sono chiesti se ci fosse un motivo di attrito tra lui e i suoi ex compagni di avventura.

Il chiarimento di Tommaso Franchi

Ospite del programma “Casa Chi”, Tommaso ha finalmente svelato il motivo dietro il suo gesto. Contrariamente a quanto si potesse pensare, l’ex gieffino ha affermato di non avere nulla contro i suoi ex coinquilini, ma ha semplicemente spiegato che non segue persone che non conosce bene. Franchi ha sottolineato che il suo comportamento non deve essere interpretato come un segno di ostilità, ma piuttosto come una questione di amicizia e conoscenza. “Quando conoscerò meglio Alfonso Signorini, tornerò a seguirlo”, ha dichiarato, evidenziando come il follow sui social non definisca necessariamente un legame reale.

Il mistero con Mariavittoria Minghetti

Durante l’intervista, Tommaso è stato anche interrogato riguardo al presunto segreto con Mariavittoria Minghetti, che aveva suscitato molte chiacchiere durante la sua permanenza nella Casa. Franchi ha mostrato sorpresa per le speculazioni, affermando che non esiste alcun segreto tra loro. Ha però accennato a una certa gelosia da parte della gieffina, ma ha voluto chiarire che non intendeva farla pesare. “Mariavittoria è una bella persona”, ha aggiunto, cercando di mettere a tacere le voci infondate.

Delusione per Luca Giglio

Un altro punto dolente per Tommaso è stato il suo rapporto con Luca Giglio. Franchi ha rivelato di essere rimasto deluso da alcune affermazioni fatte dall’ex coinquilino, che lo hanno ferito. Questo aspetto mette in luce come le dinamiche all’interno della Casa possano avere ripercussioni anche una volta terminato il programma. La sua esperienza al Grande Fratello, quindi, non si è conclusa con la finale, ma continua a influenzare le sue relazioni personali.