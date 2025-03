Un processo controverso

Il mondo della musica neomelodica è stato scosso da un evento giudiziario che ha coinvolto il noto cantante Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli. Dopo un lungo e complesso processo, entrambi sono stati assolti con formula piena “per non aver commesso il fatto”. Le accuse, gravi e pesanti, riguardavano il concorso esterno in associazione camorristica e l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, reati aggravati dall’aver favorito il clan camorristico Di Lauro.

Le condanne nel processo

Il gup di Napoli, Ivana Salvatore, ha emesso una sentenza che ha condannato Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, insieme ad altri 17 imputati, con pene che arrivano fino a 20 anni di reclusione. Questo contesto ha reso ancora più pesante la situazione per Colombo e Rispoli, che si sono trovati coinvolti in un caso di grande rilevanza mediatica e sociale. Il pubblico ministero aveva richiesto per loro una condanna a nove anni di reclusione, ma la difesa ha dimostrato la loro totale estraneità ai fatti contestati.

La liberazione e le reazioni

La liberazione di Colombo e Rispoli è stata accolta con sollievo dai loro sostenitori. L’avvocato Alfredo Sorge, che ha difeso la coppia, ha dichiarato: “Oggi tornano liberi due soggetti incensurati per i quali abbiamo dimostrato la loro totale estraneità a mondi ai quali non appartengono”. Colombo, noto per la sua carriera musicale e autore di ben 27 lavori, ha subito un duro colpo a causa di questa vicenda, ma ora spera di tornare a dedicarsi alla sua arte. La coppia, famosa anche per il loro matrimonio fastoso, celebrato con un corteo nuziale che ha bloccato il traffico a Napoli, ha vissuto un periodo di grande sofferenza, ma ora guarda al futuro con rinnovata speranza.