Torino, carabiniere accoltellato mentre tenta di sventare una rapina in farmacia: è grave

Nel tentativo di sventare una rapina in una farmacia di Torino, un carabiniere è stato accoltellato dai malviventi: ha due ferite gravi al torace.

Paura a Torino, dove un carabiniere in servizio presso la compagnia Oltre Dora è stato accoltellato mentre stava tentando di sventare una rapina in una farmacia. Trasportato in ospedale d’urgenza, è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Carabiniere accoltellato a Torino

I fatt hanno avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 29 novembre 2021.

Secondo quanto ricostruito, il brigadiere si trovava nel locale per acquistare dei medicinali, libero dal servizio, quando si è trovato di fronte due rapinatori travisati. Ha dunque provato a fermarli, dapprima lanciandogli contro alcuni prodotti d’esposizione e poi cercando di disarmare quello munito di una pistola scacciacani.

Nella colluttazione costoro lo hanno però aggredito e colpito con due coltellate al torace, una delle quali avrebbe interessato un polmone, e una ad una gamba.

Dopo l’aggressione, i due malviventi sono fuggiti a bordo di uno scooter.

Carabiniere accoltellato a Torino: è grave

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno fornito le prime cure all’uomo per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco dove al momento è ricoverato in terapia intensiva. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a capire la dinamica dell’accaduto: a loro spetterà identificare i due malviventi servendosi delle testimonianze e delle telecamere.