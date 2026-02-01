Durante il corteo Askatasuna a Torino, i giornalisti Rai di Far West sono stati aggrediti e la loro attrezzatura distrutta.

L’informazione sotto attacco: ieri sera, 31 gennaio, a Torino, una troupe di giornalisti Rai è stata aggredita durante il corteo per la riapertura del centro sociale Askatasuna. L’azienda ha duramente condannato l’accaduto con un comunicato ufficiale.

Una troupe del programma Far West della Rai è stata aggredita mentre copriva il corteo per la riapertura del centro sociale Askatasuna.

La giornalista Bianca Leonardi e il suo operatore sono stati “presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta l’attrezzatura di lavoro”, si legge nella nota ufficiale della Rai.

Secondo i racconti, i manifestanti incappucciati avrebbero riconosciuto l’inviata, già protagonista di un’inchiesta sul centro sociale, e avrebbero colpito la troupe intenzionalmente. L’azienda televisiva ha definito l’episodio “un’azione violenta e organizzata, messa in atto con l’unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo”.

Torino, aggressione a giornalisti Rai al corteo per Askatasuna: solidarietà e condanna

In un comunicato, la Rai ha espresso piena solidarietà ai giornalisti colpiti e ribadito: “Attaccare i giornalisti significa attaccare il diritto dei cittadini a essere informati”. L’azienda ha sottolineato come l’aggressione abbia un significato ancora più grave alla luce dell’inchiesta realizzata da Far West su Askatasuna, che aveva contribuito a far emergere criticità e responsabilità diventate oggetto di attenzione pubblica e istituzionale: “Colpire i giornalisti Rai in questo contesto significa tentare di intimidire il servizio pubblico e di punire chi fa informazione”.

Anche il conduttore Salvo Sottile è intervenuto sui social per condannare l’accaduto, sottolineando la gravità dell’aggressione e il contesto in cui è avvenuta. La vicenda si inserisce in un clima di tensione più ampio: durante il corteo, undici agenti sono rimasti feriti e sono stati registrati danni materiali.

La Rai ha concluso il comunicato ribadendo la propria posizione: “La Rai condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti alla troupe del programma ‘Far West’, da parte di gruppi antagonisti, incappucciati”.