La tensione è esplosa ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna, culminata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Diversi agenti sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, mentre almeno due persone sono state arrestate e altre denunciate. Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato i feriti alle Molinette, mostrando solidarietà e ribadendo la fermezza dello Stato di fronte alla violenza.

Scontri e feriti durante il corteo Askatasuna: fermi e denunce

Gli episodi di violenza hanno coinvolto complessivamente 29 appartenenti alle forze dell’ordine, trasportati in diversi ospedali della città. Uno dei feriti sarebbe ancora in osservazione al Cto, mentre altri due sarebbero ricoverati alle Molinette. Come riportato dall’Adnkronos, il bilancio degli interventi del 118 ha registrato 103 persone trasferite nei vari presidi: al Giovanni Bosco 9 pazienti, al Gradenigo 20, al Mauriziano 5 e ai presidi Martini e Maria Vittoria altri 9, tra manifestanti e agenti.

Per gli scontri, due persone sono state arrestate e portate in carcere, mentre altre tre sono state denunciate a piede libero. Meloni ha sottolineato:

“A farne le spese sono state le Forze dell’ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti… Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta.” La premier ha infine ricordato l’impegno del Governo: “Difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere. Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all’impunità e sta, senza ambiguità, dalla parte di chi indossa una divisa”.

Corteo Askatasuna: Meloni in visita agli agenti feriti in ospedale

Questa mattina, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Torino per incontrare gli agenti e i militari rimasti feriti durante gli scontri avvenuti ieri nel corso della manifestazione legata allo sgombero del centro sociale Askatasuna. La premier si è recata all’ospedale Molinette, dove sono ricoverati due poliziotti, tra cui Alessandro Calista, 29 anni, aggredito da un gruppo di manifestanti. Al suo fianco il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha accolto Meloni all’ingresso del pronto soccorso.

La visita, durata circa dieci minuti, si è svolta in forma privata: la presidente è entrata dall’ingresso dell’ospedale senza rilasciare dichiarazioni, mostrando però solidarietà ai feriti. Sui social Meloni aveva commentato: “Quanto accaduto è grave e inaccettabile. Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze… Le immagini dell’agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato“.