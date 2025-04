Torino in pre allerta per rischio idrogeologico: misure di sicurezza attivate

Situazione attuale a Torino

La città di Torino si trova attualmente in una situazione di pre allerta arancione a causa del rischio idrogeologico e idraulico, come indicato dall’ultimo bollettino dell’Arpa Piemonte. Il Centro operativo comunale della protezione civile è stato attivato, insieme al volontariato organizzato, per monitorare la situazione dei corsi d’acqua, in particolare il fiume Po, il cui livello continua a crescere costantemente. Le autorità locali stanno adottando misure di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini e delle infrastrutture.

Misure di sicurezza e chiusure

In risposta all’emergenza, i locali lungo i Murazzi sono già stati chiusi e le attrezzature sono state messe in sicurezza. Le attività sul fiume, comprese quelle delle società remiere, sono state sospese. Le autorità hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti in auto e a prestare particolare attenzione alla guida, considerando le forti piogge che potrebbero manifestarsi anche in forma di nubifragio. Il monitoraggio della protezione civile si concentrerà su tutte le aree lungo i fiumi, in particolare tra corso Regina Margherita e Moncalieri, con attenzione speciale per il Borgo Medievale e le zone del Fioccardo e del torrente Sappone.

Impatto sulle infrastrutture e avvisi alla popolazione

Nel Pinerolese, la Città metropolitana di Torino ha chiuso al traffico un tratto della provinciale 167 della Val Lemina a causa di una frana e di allagamenti provocati dall’ostruzione degli attraversamenti. Le autorità hanno emesso avvisi per scoraggiare gli spostamenti non necessari, poiché si stanno verificando allagamenti localizzati e la formazione di buche nel manto stradale in altre arterie provinciali. La situazione è monitorata costantemente, e si raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità e di rimanere informati sugli sviluppi della situazione.