Emergono ulteriori aggiornamenti sul caso del centro sociale Askatasuna di Torino dopo che stamattina la Polizia è intervenuta per effettuare perquisizioni all’interno dell’edificio. Proprio mentre gli agenti effettuavano i loro controllo cresceva il timore di un possibile sgombero del posto, dopo diverse ore si ha avuto un aggiornamento in merito.

La Polizia ha isolato tutta la zona vicina al Centro Sociale

Negli interventi effettuati dalla Polizia coaudivata dai Carabinieri e da agenti di Polizia Locale si è scoperto che all’interno dello stabile, come riportato da Ansa.it, della presenza di persone tra il quinto ed il sesto piano della struttura, considerata non agibile nella sua interezza come si evince dal patto tra il Comune e il comitato garante.

La perquisizione è arrivata a seguito delle indagini legate agli assalti alla redazione de La Stampa, delle OGR e di Leonardo durante i cortei Pro-Pal che si sono tenuti nelle scorse settimane nel capoluogo piemontese.

Posti i sigilli e sgomberata l’area

A seguito della perquisizione, durata diverse ore, la Polizia ha deciso di sgomberare l’intero edificio e di porre l’area sotto sequestro.

Questo gesto ha posto fine alla presenza dei militanti del movimento antagonista all’interno della struttura, situata in Via Margherita 47, occupata dal 1996 e da loro stessi considerato – come riporta Ansa.it – l’ultimo fortino dell’autonomia.