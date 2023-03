Torino, tragedia in strada: cadavere trovato dentro ad un'auto

Tragedia a Torino, dove un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno della sua automobile parcheggiata in strada. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni che arrivano, sembra che l’automobilista sia stato colto da un improvviso malore.

Torino, trovato un cadavere dentro ad un’auto parcheggiata in strada

È stato un malore improvviso, con tutta probabilità, a non lasciare scampo all’automobilista trovato morto all’interno della sua automobile nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo 2023. L’uomo aveva parcheggiato il suo mezzo in corso Racconigi all’angolo con piazza Marmolada a Torino, quando si è sentito male. L’automobilista non ha fatto in tempo a chiamare aiuto ed è deceduto qualche minuto dopo.

L’arrivo dei soccorsi

A rendersi conto per primo di quanto era successo, è stato qualcuno tra i passanti che ha chiamato i soccorsi. I medici del 118 si sono affrettati a bordo di un’ambulanza verso la via di Torino, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’uomo. Sul luogo del decesso sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile ed un medico legale che ha avanzato per primo l’ipotesi di un malore.