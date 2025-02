Toronto, aereo Delta Airlines si ribalta in pista: almeno 18 feriti

Paura a Toronto: aereo Delta si ribalta in fase di atterraggio, 18 feriti

Un aereo della Delta Airlines, partito da Minneapolis, è stato coinvolto in un incidente all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada, ribaltandosi durante l’atterraggio. Le autorità aeroportuali hanno comunicato su X che tutti i passeggeri a bordo del velivolo, un Bombardier CRJ900 operato dalla sussidiaria Endeavor Air, sono stati evacuati in sicurezza e identificati. Tuttavia, secondo il primo bilancio ci sarebbero 18 feriti.

Il volo Delta 4819, un Bombardier CRJ-900LR, era decollato da Minneapolis alle 11:47 ora locale e aveva iniziato le procedure di atterraggio, alle 14:15, senza problemi. Tuttavia, nelle fasi finali qualcosa è andato storto: l’aereo si è ribaltato sulla pista ghiacciata, perdendo le ali e parte della coda.

A bordo c’erano 76 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. L’incidente ha causato 18 feriti, tra cui tre gravi: due adulti e un bambino. Non si registrano vittime.

Todd Aitken, capo dei vigili del fuoco dell’aeroporto, ha dichiarato che al momento dello schianto la visibilità era scarsa, ma la pista era asciutta e senza vento forte. Le cause dell’incidente restano da chiarire e sono sotto indagine dall’Autorità per la sicurezza dei trasporti canadese.

La nota della compagnia Delta Airlines

“I primi resoconti indicano che non ci sono vittime mentre 18 passeggeri, feriti, sono stati trasportati negli ospedali della zona. Il nostro obiettivo principale è prenderci cura delle persone colpite“.

L’amministratore delegato di Delta, Ed Bastian, ha dichiarato che i cuori dell’intera famiglia Delta sono con le persone coinvolte nell’incidente.