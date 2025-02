Incidente aereo da trasporto medico a Philadelphia: sei morti

Incidente aereo a Philadelphia: sei morti in un volo di trasporto sanitario

Un aereo da trasporto medico, un Learjet 55, è caduto nei pressi del centro commerciale Roosevelt Mall a Philadelphia, in Pennsylvania. Il sindaco Cherelle Parker ha riferito che nell’incidente l’aereo ha impattato contro diverse abitazioni e veicoli durante la caduta, causando un incendio.

A bordo dell’aereo, schiantato intorno alle 18:30 ora locale, c’erano sei persone di nazionalità messicana: una bambina malata, la madre e quattro membri dell’equipaggio. Secondo quanto riportato dalla Jet Rescue Air Ambulance, la compagnia proprietaria dell’aereo, non ci sono sopravvissuti.

Il velivolo, un piccolo jet privato, era diretto a Springfield, Missouri. Partito e scomparso rapidamente dai radar, l’aereo apparteneva a una compagnia che operava sotto il nome Med Jets, specializzata nel trasporto sanitario per il trasferimento urgente di pazienti.

La giovane paziente, come riferito dal portavoce di Jet Rescue, era stata trattata a Philadelphia per una grave malattia e stava facendo ritorno a casa; la sua destinazione finale, dopo lo scalo nel Missouri, era Tijuana.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Nel frattempo, stando a quanto riferito dai media statunitensi, ci sarebbero persone ferite a terra, ma le loro condizioni non sono ancora note. Fonti citate da CBS News riferiscono che frammenti dell’aereo hanno colpito diverse automobili nel quartiere, caratterizzato da un’alta densità abitativa e numerose case a schiera.