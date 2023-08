La Toscana sta diventando una località da ricchi? I prezzi nelle mete turistiche della regione sono alle stelle. Tra i primi posti troviamo Forte dei Marmi e Firenze.

Toscana, prezzi alle stelle: vacanze di lusso a Forte dei Marmi e Firenze

La Toscana sta diventando una regione da ricchi? I prezzi sono sempre più alle stelle, tanto che alcuni turisti si sono resi conto che non possono più permettersi le vacanze in questa amata regione. Un’attenta analisi del Corriere, ha mostrato che una coppetta di gelato nel bar vicino a Ponte Vecchio arriva a costare 12 euro, ma in generale è difficile a Firenze riuscire a spendere meno di 6 euro per un gelato. Per non parlare della bistecca fiorentina che per due arriva a costare 69 euro. Al Brunelleschi Bistrot, in Piazza Duomo, una pizza margherita costa 14 euro, una Napoli 15 euro e una prosciutto e funghi 19 euro. Per un piatto di prosciutto e melone vengono chiesti 20 euro e per la panzanella toscana 16 euro. Al Bottegone ristorante bar, con vista sulla Cupola, il caffè al tavolo costa ben 3,50 euro mentre una bruschetta con pomodoro e mozzarella 10 euro. Ci sono bottiglie di tè freddo a 4 euro e bottiglie da mezzo litro d’acqua a 2,50 euro. Per una ribollita chiedono 11,80 euro al ristorante Cavallino di Piazza Signoria, e 12,80 euro per una pasta e fagioli.

Alla Tavernetta della Signoria, in via dei Neri, viene segnalato un carpaccio di filetto di sbottona a 14,9 euro, fettuccine al sugo d’anatra a 13,9 euro. “Abbiamo aumentato i prezzi per la crisi energetica” ha dichiarato un cameriere al Corriere. Secondo un’indagine dell’istituto Demoskopika mangiare al ristorante in Toscana, nel 2023 costa in media il 7,6% in più dell’anno precedente. La storica trattoria Da Burde, fuori dal centro, ha aumentato notevolmente i prezzi. I primi sono passati da 8,50 a 9,50 euro mentre il caffè da 1,50 a 2,50 euro. Anche il vino è aumentato. Il Brunello è passato da 40 a 45 euro, il Morellino da 19 a 21 euro, il Blogheri doc da 25 a 28 euro, il Chianti Classico da 23 a 25 euro. Inspiegabilmente, molti di questi locali continuano ad avere i tavoli pieni. Eppure, i turisti iniziano a lamentarsi e rendersi conto di non potersi più permettere una vacanza in Toscana.

Toscana, prezzi alle stelle: stabilimenti balneari a 600 euro al giorno

In Versilia i prezzi sono veramente alle stelle, sia dei ristoranti che degli stabilimenti balneari, da Viareggio fino a Forte dei Marmi. All’Antico Vinaio i prezzi sono aumentati “ma solo per il servizio al tavolo, visto che quello del Forte è l’unico nostro punto con i tavolini esterni. Per le focacce d’asporto il listino è uguale a tutti gli altri“, ha precisato il proprietario Tommaso Mazzanti. Le focacce al tavolo, però, arrivano a 14 euro. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, si arriva fino a 500 o 600 euro al giorno per tenda con sofà, letti King size, lettini standard più sedia e tavolino. La Toscana sta davvero diventando una meta per ricchi? Alcuni turisti tedeschi hanno scritto al Corriere sottolineando che i prezzi sono triplicati e che non possono più permettersi la loro classica vacanza in questa amata regione.