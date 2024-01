Francesco Totti e Noemi Bocchi si stanno godendo una vacanza extra lusso alle Maldive. I due hanno condiviso uno scatto super sexy che, in un lampo, ha fatto il giro dei social.

Totti e Noemi infiammano le Maldive: la foto

Mentre Ilary Blasi sta trascorrendo una vacanza sulla neve con la figlia Isabel e il compagno Bastian Muller, Francesco Totti è alle Maldive con la fidanzata Noemi Bocchi e i suoi pargoli. Nonostante la presenza dei bambini, i due piccioncini riescono anche a ritagliarsi del tempo tutto per loro: la foto super sexy ne è la prova.

Totti e Noemi: la cartolina dalle Maldive è virale

Nella foto diventata virale sui social, Totti e Noemi sono in spiaggia, sul bagnasciuga. Francesco ha le mani appoggiate sulla sabbia e fissa l’orizzonte, mentre la Bocchi è adagiata tra le sue gambe e si gode il sole. Insomma, l’atmosfera alle Maldive è davvero bollente.

Totti e Noemi: alle Maldive si fa anche qualche gara

Non solo momenti di intimità, ma anche attimi di puro divertimento. Totti e Noemi, come dimostrano le loro Instagram Stories, si sono sfidati anche in una gara a bordo delle moto d’acqua. Non sappiamo chi sia uscito vincitore, ma poco importa.