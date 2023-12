"Noemi Bocchi non ha visto Unica, Totti dispiaciuto": le reazioni al docufilm

Il settimanale Chi ha svelato come Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero reagito alla discussa uscita del docufilm Unica.

Noemi Bocchi e Totti: Unica

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati travolti da una nuova ondata di gossip relativi all’uscita del docufilm Unica, in cui Ilary Blasi ha svelato per la prima volta di aver subito il tradimento da parte dell’ex calciatore con la flower designer (con cui è attualmente impegnato). Secondo Chi, Totti non avrebbe reagito bene all’uscita del docufilm e anzi, sarebbe stato dispiaciuto per la nuova ondata di gossip che ha inevitabilmente travolto anche i loro figli.

Noemi Bocchi invece – stando a quanto riporta il settimanale – non avrebbe visto il docufilm, e alle persone a lei vicine ha fatto sapere di non essere interessata a vederlo. Lei e Totti sono stati avvistati da Chi mentre trascorrevano una romantica serata in un ristorante di Roma, e i due sembravano uniti e affiatati come sempre. I due romperanno il silenzio in merito al docufilm di Ilary Blasi? I fan dei social sono impazienti di sapere che piega prenderà la vicenda e si chiedono se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi in futuro. Per il momento sulla questione tutto tace.