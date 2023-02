Una ragazza di soli 20 anni è morta dopo aver mangiato un tiramisù in un ristorante vegano a Milano, che conteneva tracce di latte.

La causa del decesso è uno choc anafilattico.

Tracce di latte in un tiramisù vegano: morta una 20enne

Una ragazza di 20 anni è morta per uno choc anafilattico dopo che ha mangiato in un ristorante vegano di Milano. La giovane era allergica al latte e alle uova fin da quando era bambina. La sera del 26 gennaio avrebbe mangiato un tiramisù vegano e un panino con la maionese fatto in casa.

Per questo motivo ci sono alcuni dubbi sulle cause della morte. Il pubblico ministero di Milano, Luca Gaglio, avrebbe disposto l’autopsia per fare chiarezza. Sulla base delle analisi svolte dai Nas di Milano e dall’Agenzia di tutela della salute della città, sono state trovate tracce di proteine di latte nel dolce, così come sono state trovate tracce di uova nel panino, che non avrebbero dovuto esserci. Per questo è stato ritirato il tiramisù “per il rischio di presenza di allergeni”, non indicati sull’etichetta.

La 20enne è morta dopo dieci giorni di coma

Il 26 gennaio la ragazza si trovava in un ristorante vegano del centro di Milano con il suo fidanzato. Poco dopo aver mangiato il tiramisù, è svenuta. La giovane è stata portata d’urgenza all’ospedale San Raffaele, dove i medici hanno subito capito che la causa era dovuta ad uno choc anafilattico. Le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il pm ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, con l’accusa di omicidio colposo.

Per il momento il locale sarebbe estraneo ai fatti. Sono stati svolti dei sopralluoghi nell’azienda produttrice del tiramisù, ma per il momento non ci sono indagati.