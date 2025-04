Traffico intenso sull'A12: oltre 10 chilometri di coda verso Genova

Un furgone fermo in galleria causa disagi e lunghe attese per gli automobilisti

Situazione attuale sull’A12

Oltre dieci chilometri di coda si registrano attualmente lungo l’autostrada A12, nel tratto che collega Genova a Sestri Levante. La situazione è particolarmente critica tra Recco e Genova Est, dove un furgone in avaria ha bloccato la prima corsia all’interno della galleria ‘Monte Quezzi’. Questo imprevisto ha portato a un significativo rallentamento del traffico, con automobilisti costretti a sostare per lungo tempo.

Interventi in corso

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia (Aspi), le operazioni di rimozione del veicolo sono in corso, ma si presentano complesse a causa delle dimensioni del furgone, che hanno reso difficile il ripristino della normale viabilità. Attualmente, gli utenti in coda stanno ricevendo acqua per affrontare l’attesa, un gesto che evidenzia la gravità della situazione e la necessità di assistenza per i viaggiatori bloccati.

Presenza delle autorità

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, la polizia stradale e il personale di Aspi, tutti impegnati a gestire l’emergenza e a garantire la sicurezza degli automobilisti. La polizia stradale sta monitorando la situazione e fornendo indicazioni utili per chi si trova nel tratto interessato, mentre i soccorsi meccanici lavorano per rimuovere il furgone e ripristinare la circolazione il prima possibile.

Previsioni per il traffico

Le autorità avvertono che, a causa della complessità delle operazioni di rimozione e della congestione già presente, i tempi di attesa potrebbero allungarsi ulteriormente. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a considerare percorsi alternativi, se possibile, per evitare di rimanere intrappolati nel traffico. È fondamentale rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali di informazione sul traffico per ricevere notizie in tempo reale sulla situazione.