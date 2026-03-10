Un nuovo incidente in moto ha sconvolto oggi la comunità di Breda di Piave, in provincia di Treviso. Nella tarda mattinata, un giovane centauro ha perso il controllo del suo mezzo lungo via Brigata Emilia, finendo fuori strada e provocando una tragedia che ha fatto scattare immediatamente soccorsi e forze dell’ordine sul luogo.

Incidente mortale in moto lungo via Brigata Emilia a Breda di Piave

Come riportato da Treviso Today, un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, a Breda di Piave, lungo via Brigata Emilia. Erano circa le 12.30 quando un motociclista di 25 anni, residente a Carbonera, ha perso improvvisamente il controllo della sua moto mentre stava percorrendo la strada. Il mezzo è uscito dalla carreggiata terminando la corsa in un fossato a lato della strada.

L’impatto si è rivelato purtroppo fatale per il giovane, che secondo le prime informazioni stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. L’incidente, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli e tra le ipotesi al vaglio non si esclude nemmeno un possibile malore improvviso che potrebbe aver fatto perdere il controllo della moto.

25enne muore sul colpo dopo un incidente in moto: soccorsi immediati e strada chiusa per i rilievi

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma nonostante la tempestività dell’intervento per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del corpo intercomunale e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Per consentire le verifiche e i soccorsi la circolazione lungo via Brigata Emilia è stata temporaneamente interrotta.