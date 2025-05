Un omicidio che scuote Bergamo

La notte scorsa, Bergamo è stata teatro di un tragico episodio che ha portato alla morte di Riccardo Claris, un giovane di 26 anni, accoltellato durante una violenta rissa tra tifosi. L’episodio è avvenuto in Borgo Santa Caterina, dove due gruppi di tifosi, uno dell’Atalanta e uno dell’Inter, si sono scontrati in un bar.

La discussione, inizialmente animata, è rapidamente degenerata in violenza, culminando in un colpo mortale.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa è scoppiata all’interno del locale e si è poi spostata all’esterno, vicino all’abitazione della vittima, in via Ghirardelli. Qui, Riccardo Claris è stato colpito con un’unica coltellata, che gli è stata fatale. A pochi passi dal corpo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato per l’aggressione, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini.

Le conseguenze di una violenza insensata

L’arresto del presunto aggressore, un diciannovenne tifoso dell’Inter, ha suscitato un’ondata di indignazione tra i tifosi e la comunità locale. Questo tragico evento riporta alla luce il problema della violenza legata al tifo calcistico, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità e i cittadini. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza in vista delle prossime partite, per prevenire il ripetersi di simili episodi. La morte di Riccardo Claris rappresenta una perdita inaccettabile, un giovane che ha visto spezzare la propria vita in un contesto di violenza che non dovrebbe avere posto nel nostro paese.