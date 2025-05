La comunità in lutto per la morte violenta di una donna stimata e conosciuta

Scoperta tragica in un villino di Fregene

Questa mattina, la comunità di Fregene è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Stefania Camboni, una donna di 58 anni trovata senza vita nel suo appartamento. Secondo le prime informazioni, il corpo presentava evidenti segni di violenza, con ferite d’arma da taglio che hanno immediatamente sollevato il sospetto di un omicidio.

La scoperta è stata fatta dal figlio della vittima, che ha dato l’allerta dopo averla trovata priva di vita.

Indagini in corso

I carabinieri di Ostia sono attualmente impegnati nelle indagini per chiarire le circostanze della morte di Stefania. L’auto della donna è stata trovata a poca distanza dall’abitazione, abbandonata e con il finestrino abbassato, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire gli eventi. La villetta in cui viveva, situata in una zona generalmente tranquilla, ha visto un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine, che hanno iniziato a raccogliere testimonianze e indizi.

Chi era Stefania Camboni

Stefania era una figura ben nota nella comunità locale, madre di due figli e vedova dal 2020, anno in cui il marito, Giorgio Violoni, è scomparso a causa di una malattia. Giorgio era un personaggio rispettato, noto per i suoi trascorsi calcistici, avendo giocato in squadre come il Maccarese e la Lazio Primavera. I vicini di casa descrivono Stefania come una persona tranquilla e riservata, e la notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa, lasciando un senso di incredulità e dolore.

Reazioni della comunità

La comunità di Fregene è in lutto per la perdita di una donna stimata e benvoluta. Molti vicini hanno espresso il loro shock e la loro tristezza, sottolineando quanto fosse inaspettata una tragedia simile in un contesto così sereno. “Conoscevamo la signora di vista, era una persona tranquilla. È stato uno shock apprendere la notizia della sua morte”, ha dichiarato un residente della zona. Le indagini proseguono, e la speranza è che si possa fare luce su questo drammatico episodio che ha scosso una comunità intera.