L’uomo, ingegnere bresciano di 41 anni, è morto il 24 dicembre in località Vallaccia, mentre si trovava a 2250 metri.

Muore travolto da una valanga a Livigno

Ezio Delbono stava sciando insieme ad un gruppo di persone, quando la valanga lo ha investito nei pressi di una canale. È stato immediatamente allertato il soccorso alpino di Livigno, che è intervenuto sul posto intorno alle 13. Nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. È stata travolta da oltre un metro e mezzo di neve. Il corpo si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti.

Una passione per la montagna

Il 41enne aveva una casa in Valcamonica, ma veniva spesso a sciare a Livigno. Era un appassionato di Splitboard, un particolare tipo di snowboard diviso in due metà, che si trasformano in sci per salire, come fossero ciaspole. Amava questo sport soprattutto perché gli consentiva di esplorare la natura e le montagne innevate, distante dagli impianti di risalita tradizionali. Lo praticava, tuttavia, sempre con estrema attenzione, insieme al proprio gruppo.

La vicinanza alla famiglia

Alla notizia della scomparsa di Ezio Delbono, amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia. “Tutta la splitboard family doveva festeggiare come ogni anno un Natale speciale. Invece la neve, quella cosa che amiamo di più, ti ha tradito. Ciao Ezio, sarai per sempre nel nostro cuore. Siamo sconvolti e senza parole. Non ci crediamo ancora” il messaggio del gruppo Splitboard Valcamonica.