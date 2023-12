Dramma nel giorno della Vigilia di Natale. Un uomo è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo insieme al figlio piccolo. Stando ad una pria ricostruzione dei fatti la tragedia, consumatasi in un edificio di via Ausonia, a Palermo, sarebbe avvenuta dopo che il bimbo, di 4 anni, si sarebbe pericolosamente sporto dal balcone. Il papà, un 38enne professore universitario della facoltà di ingegneria che solo un anno fa aveva perso la moglie, avrebbe tentato di afferrarlo finendo per precipitare con lui.

Padre e figlio piccolo precipitano dai sesto piano: un morto

I due sono finiti sulla tettoia di un ristorante e per l’uomo non c’è stato nulla d fare: il decesso è avvenuto poco dopo in ospedale. Il piccolo è stato invece ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Cervello, è vigile e chiede continuamente del padre. È stato sottoposto ad una tac che non ha evidenziato lesioni gravi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio della Vigilia, intorno alle 15, e sono stati alcuni testimoni ad aver notato il bimbo sporgersi pericolosamente dal balcone di casa. Sulla vicenda sono comunque in corso le indagini per poter arrivare ad una accurata ricostruzione dei fatti. Sul posto, per soccorrere padre e figlio, sono giunti d’urgenza i sanitari del 118 oltre a squadre dei vigili del fuoco e agli agenti di polizia.