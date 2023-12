Vibo Valentia, si accascia davanti ai compagni di classe: morto giovane di 13 anni

Nella mattinata di giovedì 21 dicembre un ragazzino è morto durante l’orario scolastico alla verde età di 13 anni. Il dramma si è consumato nella scuola media di San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia ed è avvenuto davanti agli occhi dei compagni di scuola che hanno provveduto a dare tempestivamente l’allarme, rivolgendosi al professore. È stato quest’ultimo ad allertare gli operatori sanitari del 118.

Morto 13enne in provincia di Vibo Valentia: la vicenda

Stando a quanto si apprende, il giovane si è accasciato a terra al termine dell’ora di educazione fisica. Intervenuti sul posto i soccorritori del 118, questi ultimi hanno tentato di salvare il 13enne in quella che è stata una corsa contro il tempo. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano, questo perché – riporta Open – il giovane era già deceduto.

L’intervento dei soccorsi

La dinamica dell’accaduto è nel frattempo al vaglio dei carabinieri che sono al lavoro per far luce sulla vicenda. “Annullato il capodanno in piazza. Noi come amministrazione comunale con a capo Nicola Derito siamo al fianco della famiglia per la loro perdita, ci sono cose inspiegabili che ognuno di noi non vorrebbe vivere mai. Abbiamo un altro angelo in cielo che vigila su di noi”, sono state infine le parole di Stefano Palmiro Scarcia, responsabile allo sport e allo spettacolo nel comune di San Costantino e che ha dedicato al piccolo un post sui social.