Il Pontefice ha dichiarato che il messaggio di pace di Gesù è stato soffocato dalla “futile logica della guerra” nella stessa terra in cui è nato.

Il messaggio di Papa Francesco

Papa Francesco, che ha celebrato l’undicesimo Natale del suo pontificato, ha presieduto una solenne Messa della Vigilia nella Basilica di San Pietro. Durante l’omelia ha parlato del conflitto in Terra Santa. “Questa sera i nostri cuori sono a Betlemme, dove il Principe della Pace è ancora una volta respinto dalla futile logica della guerra, dallo scontro di armi che ancora oggi gli impedisce di trovare spazio nel mondo“, ha affermato davanti ad oltre 6mila fedeli. Francesco ha anche spiegato che il vero messaggio del Natale sono la pace e l’amore, esortando le persone a non essere ossessionate dal successo mondano e dall’ “idolatria del consumismo“.

La lettera di Sara Netanyahu

Il Santo Padre ha parlato poche ore dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha giurato di combattere ancora più duramente nell’enclave palestinese. In occasione dell’avvicinarsi del Natale è intervenuta anche la moglie del leader israeliano, Sara Netanyahu, con una lettera aperta a Papa Francesco. La first lady ha sollecitato un “intervento personale” sulla situazione dei 129 ostaggi ancora detenuti dai terroristi a Gaza. “Santità, la prego di usare la Sua influenza per chiedere il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi senza indugio” si legge nella lettera “La prego anche di chiedere alla Croce Rossa di visitare subito tutti gli ostaggi e di consegnare loro le medicine vitali. Finora la Croce Rossa non ha insistito per ottenere questi risultati. Il vostro intervento potrebbe far pendere l’ago della bilancia e salvare vite preziose“.

L’appello per un cessate il fuoco

“Questa notte l’amore cambia la storia” ha affermato Francesco, aggiungendo che, mentre molti potrebbero trovare difficile celebrare il Natale in “questo mondo che è così giudicante e spietato“, dovrebbero cercare di ricordare ciò che è accaduto il primo Natale. Il Papa ha, infine, lanciato numerosi appelli per un cessate il fuoco nel conflitto che imperversa a Gaza e ha chiesto il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dai gruppi militanti palestinesi.